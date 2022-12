Volqueta embiste a vendedora de tintos en el centro de Medellín

El conductor de una volqueta perdió el control del automotor, en la madrugada en el sector de la Calle Cundinamarca, se fue contra un negocio, un paradero de buses y contra una mujer adulta que vendía tintos en un carrito.

La víctima quedó debajo del vehículo y fue atendida por organismos de socorro, que la remitieron a un centro asistencial.

“La señora venía por la acera vendiendo los tinticos. A lo que ella vio el carro, soltó los tintos, pero no le dio tiempo de correr. El carro la alcanzó y ella quedó debajo del carro; ¡se salvó milagrosamente!, dijo Jorge Guzmán, testigo del accidente.

Elton Quintero, otro testigo, dijo: “cuando menos pensé, (escuché) el riendazo y ahí mismo corrí, cuando (vi ) a la señora debajo de la volqueta”.

Quintero, además explicó que el hecho ocurrió cuando “la volqueta estaba echando un viaje y de un momento a otro echó para acá”.

La víctima fue remitida a un centro asistencial.

Minutos después del accidente, el conductor de la volqueta habló sobre lo ocurrido.

“No sé qué me pasó. Legalmente no sé, fui yo, fui yo”, dijo mientras evaluaba lo sucedido.