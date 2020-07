“Voy a seguir tomando decisiones con independencia para salvar vidas”: alcalde de Medellín

En medio del debate que generó la ayuda solicitada por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, al gobierno cubano con una brigada médica, el mandatario explicó sus razones para tomar esta decisión y aseguró que hace parte de una estrategia con el fin de que no se queda nada por hacer en la lucha contra el COVID-19.

“Es una solicitud formal que hace parte de toda una estrategia internacional de búsqueda de apoyos que hemos lanzado desde que inició la pandemia y que nos ha permitido, por ejemplo, recoger 100 mil pruebas de los Emiratos Árabes, donaciones de equipamiento médico del gobierno de Seúl, nos ha permitido enviarle cartas a Estados Unidos para el tema de vacunas”, detalló Quintero en entrevista con Noticias Caracol.

El mandatario aseguró que de esta manera se busca preparar a la ciudad para la fase cuatro, siempre y cuando lo requiera, que consiste en tener apoyo de recursos del extranjero para poder atender a los enfermos de coronavirus.

“Medellín es la ciudad que tiene la tasa de letalidad más baja porque no hemos anticipado. La tasa de letalidad está muy por debajo del 2 por ciento y el número de fallecidos por millón de habitantes está en más o menos 60. Eso no quiere decir que nos vamos a quedar ahí, eso quiere decir que hemos ganado tiempo, pero esto va a seguir avanzando entonces uno no se puede confiar, tenemos que estar preparados para todos los escenarios”, indicó el alcalde.

Sin embargo, su solicitud generó inquietudes y malestar en el gremio médico a nivel departamental, por lo que este lunes sostendrá una reunión con todos los actores, incluyendo el talento humano en salud para apoyar el plan de expansión de UCI en la ciudad.

“Pasamos a un modo de guerra donde normalmente un intensivista que atiende normalmente 6 camas pasa a atender entre 18 a 24 camas. Muchos de ellos se empiezan a contagiar y salen a su aislamiento, entonces eso crea unas presiones y retos”, manifestó.

El mandatario señaló que se espera que de esta reunión salga un compromiso de expansión tanto de los hospitales como de apoyo al personal médico.

“Aquí dos cosas no pueden pasar: que nos colapse el sistema de salud y que se nos enfermen las personas mayores con comorbilidades”, subrayó.