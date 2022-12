Vuelve y juega: otra vez capturan a Fredy ‘Colas’ y de nuevo queda libre

El pasado mes de noviembre de 2014 fue capturado Fredy Alonso Mira Pérez en una discoteca del sector de Las Palmas. Horas después fue liberado por no existir una orden de captura en su contra.

Hoy, tres meses después, nuevamente fue capturado por la Policía cuando lo vieron pasar por coincidencia en el sector de Los Colores, horas después, por segunda vez, quedó nuevamente en libertad.

Fredy ‘Colas’, como es conocido, no tenía orden de captura, lo cual obliga a las autoridades a liberarlo así se conozca su prontuario criminal.

Para Fernando Quijano, director de Corpades, “la captura de Fredy ‘Colas’ nuevamente muestra lo paquidérmico de nuestra justicia y aunque hay mucho sobre él aparece sin orden de captura, pero lo más triste es que ya negoció su captura con los Estados Unidos”.

Quijano se pregunta para qué se hacen inversiones en la seguridad de la ciudad cuando no hay un sistema coherente para perseguir a los integrantes de las principales bandas de delincuencia de la ciudad.

Fredy ‘Colas’ es un hombre con importancia media en la conocida organización de ‘La Oficina’.