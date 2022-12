Ya están definidos los grupos que participarán en los clasificatorios de Altavoz

Después de recibir 198 propuestas de agrupaciones que interpretan diferentes géneros músicales en la ciudad y luego de participar en las audiciones preclasificatorias del Festival Altavoz, se conocieron las 82 bandas y solistas que harán parte de la programación de los conciertos Ciudad Altavoz, que se van a realizar los días 22, 23, 29 y 30 de agosto en la Plaza Gardel y en el Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo de Guayabal, en inmediaciones del aeropuerto Olaya Herrera.

En estos conciertos se elegirán los 28 grupos que harán parte de la programación del festival internacional, en su doceava versión, que iniciará el próximo 31 de octubre.

Las bandas seleccionadas por categoría son:

Ska y Reggae: Unidad 69, La Furruska, Capitán Rocksteady y la tripulación, Memoria Insuficiente Ska, Comandante Cobra, La Tifa, Tucuprá, Risen y Black-40, Llama Naciente y Medellín Dancehall Crew.



Metal: Holocausto, Death Kult, Aggressor, Aorta, Metal King, Antagon, Last Black Revolver, Sutra, Arius, Atria, Eternal y Adivarius.

Punk: B.S.N, Rosita y los nefastos, Alkoholemia, Futuro Simple, Anti todo, No señal, Calibre 38, Jester la juste, THC Punk Rock, Pichurrias, Jack en stereo y Latente.



Core: N.I.X, Los crespos, Motín, En contra de todo, El verdadero guerrero, Pelea o muere, Screaming your name, Sin and Grace, Golpe de estado (Revolución Sonora), Living The Panic, Blood May Rise y Colapso.



Rap: Felpa, Shapu Henzo, Merchan MCH, Mandragora Hip Hop, Ghetto Warriors, Jam y Sanclemente, Signo vital, Sr. Tortul, Tayzon-métrico a sueldo, Bajo sospecha, Vic Deal y Mc Jana.



Rock y Hard Rock: Solo Valencia, Robic Alem, La Fidel, Metrópolis, Nómada, Mar adentro, Aviones, Braille, Black Fairy, Dead Country Brothers, S.T.E, Perros de reserva.

Electrónica y Alternativa: Alex Armes, Z Dey, Negra, Raven, Federico Goes, Mr. Bleat, Sonicals, Jaibanakus, El duende, Pangao, La francachela, Estación Caribe.



Como parte de un proceso de formación, las 14 iniciativas que no pasaron a los conciertos clasificatorios Ciudad Altavoz serán seleccionados para hacer parte de Altavoz Lab, que busca fortalecer todos los componentes del ecosistema del sector musical, que cuenta con el apoyo y la experiencia del programa Medellín Vive la Música y las Casas de la Cultura de la Alcaldía de Medellín, vinculadas a los Laboratorios Sociales de Emprendimiento Cultural.