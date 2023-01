“Ya no aguanto más”: novia de Sebastián Villa denuncia brutal agresión por parte del futbolista

Daniela Cortés publicó que ha sido víctima de violencia durante años y ahora, por presuntas amenazas contra ella y su familia, rompe su silencio.

“Fueron dos años viviendo juntos, de muchos sufrimientos, en los cuales perdoné y perdoné golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó”, narró la joven.

Publicidad

De acuerdo con la denuncia de la administradora de empresas, Sebastián Villa presuntamente la estaría amenazando a ella y a su familia.

“Dice que me va a dañar la vida y la de mi familia, llamando a personas malas que trabajan en mi cuidad. Haciendo que entre en desesperación al ver a mi familia en peligro, hago esto por miedo (…) y que porque tiene malas amistades solo se dedica amenazar y humillar”, contó la colombiana en una denuncia difundida en su perfil de Instagram.

Daniela, quien está en Argentina junto al jugador del Boca Juniors, relató que está atrapada en el país gaucho y solo quiere volver al país para estar con sus seres queridos.

“Yo solo le pedí a él y a sus empresarios ayuda para poder viajar a mi país y estar con mi familia y mi hija, es lo único que necesito en estos momentos, ya no aguanto más, me siento frustrada ante esta situación. No tengo otra opción, porque él es capaz de hacer cualquier cosa, no saben la clase de hombre qué es”, añadió Cortés.

Publicidad

La denuncia contra Villa por violencia intrafamiliar se conoció este lunes.

Publicidad

Frente a las acusaciones el futbolista también publicó un video en su cuenta de Instagram en el que manifestó: “A raíz de lo que se está viendo en redes sociales quería aclararles de que no estoy en mi casa, que no se con qué intención se está publicando lo que se publicó. A partir de mañana empezaré a aclarar la situación con las personas indicadas”.