“Ya no pasaré 24 y 31 con ella, pido la máxima pena para ese asesino”: padre de menor muerta

El señalado del homicidio de Luisa Fernanda Mejía, de 13 años, fue capturado en Caldas mientras al parecer consumía drogas.

El crimen ocurrió en Amagá, suroeste de Antioquia, cuando el supuesto homicida, un joven de 18 años, subió hasta el segundo piso de la vivienda en donde estaba la menor e intentó acceder a ella sexualmente.

Al notar su resistencia y la de la madre, que apareció en se instante, el victimario habría atacado con un cuchillo a la mejor, quitándole la vida, y a la madre, a quien dejó gravemente lesionada, según afirmó Wilser Molina, alcalde de Amagá.

Luego el implicado se dio a la fuga.

De inmediato las autoridades comenzaron un operativo entre la Policía de Antioquia y la Metropolitana del Valle de Aburrá.

Niña de 13 años y su mamá fueron atacadas con arma blanca por un... Es así como el implicado, identificado previamente por familiares y vecinos, fue rastreado en el municipio Caldas, a pocos kilómetros de Amagá.

“Cuando se iba a capturar al individuo estaba consumiendo alucinógenos y comienza a huir. Mientras escapa recibe heridas en los brazos, por lo que es llevado a un centro asistencial para trasladarlo luego al comando”, afirmó el coronel Carlos Sierra, comandante de la Policía Antioquia.

Luis Fernando Mejía, padre de Luisa Fernanda, notablemente triste, expresó que “ya no pasaré la Navidad con elle, ya no pasaré 24 y 31 con ella. No sé qué voy a hacer. Pido la máxima pena para ese asesino”.

La madre de la menor se recupera de las heridas recibidas en un centro asistencial de Medellín.

El presunto asesino será judicializado por feminicidio agravado e intento de feminicidio.