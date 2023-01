Ya rueda por las calles de Medellín el carro de las fotomultas

El radar móvil que pretende poner en cintura a los infractores estará circulando en 14 puntos diferentes de la ciudad.

El sistema debe cumplir cuatro objetivos: sancionar a quienes incumplan el pico y placa, quienes excedan la velocidad permitida, y quienes no tengan vigente el SOAT y la revisión técnico mecánica.

Así funcionará el carro de las fotomultas que regresa a las calles de Medellín La noticia no cayó muy bien en algunos conductores, que ven la medida como una persecución.

Sin embargo, hay quienes ven en la medida una estrategia para mitigar las imprudencias de algunos conductores.

"Mucha gente es muy irrespetuosa con los semáforos, se parquean en las aceras; sí hay mucha contaminación y me parece una norma excelente”, indicó el transeúnte Juan Carlos Saldarriaga.

Actualmente, Medellin cuenta con 40 puntos de cámaras de foto multas, según las autoridades, donde mayores infracciones se comenten.