“Yo era incrédulo”: antioqueño que superó el coronavirus cuenta su experiencia con la enfermedad

Andrés Felipe Arroyo Pérez, de 29 años, relató que se contagió de COVID-19 luego de tomar unas vacaciones en Curazao y a los cinco días empezó a tener los síntomas.

El joven reside en el municipio de Angostura, ubicado en el norte de Antioquia a más de tres horas de Medellín.

Arroyo es estudiante de ingeniería de sistemas y es uno de los más de dos mil colombianos que ha dado positivo a la prueba de coronavirus.

Según Andrés, se habría contagiado de la enfermedad luego de tomar unas vacaciones cortas en la isla de Curazao y a los cinco días de haber regresado empezó a presentar los síntomas.

“Pasaron aproximadamente cinco días para empezar a presentar sintomatología, uno de los síntomas que no es muy común es la pérdida del olfato, perdí el olfato, perdí el gusto y fue algo fuera de lo normal, otro síntoma fue diarrea y conjuntivitis síntomas que no están muy asociados con el COVID-19”, asegura.

El joven manifiesta que esa situación le hizo sentir mucha desconfianza sobre su estado de salud, lo cual lo llegó a consultar con su EPS por vía telefónica.

Arroyo dice que las autoridades de su municipio le brindaron todo el apoyo, incluso la Policía Nacional “por cuestiones de seguridad”.

“Fueron muy específicos en el aislamiento, tuve todas las precauciones desde que llegué del exterior y afortunadamente no llegué a contagiar a ninguna persona” comenta.

El antioqueño relata que, debido a que vive solo, no tuvo relación con nadie durante el tiempo que estuvo enfermo: “la única persona que vino fue la bacterióloga del hospital a tomarme los test, el primer test que fue positivo y el segundo que arrojó el día de ayer (domingo) negativo”, señala.

Arroyo es una de las 111 personas en el departamento que ha superado el coronavirus, experiencia que le dejó lecciones sobre la importancia de acatar las medidas de prevención:

“Yo era tal vez una de las personas que era un poco incrédulo, pero la verdad si me tocó y me tocó bastante fuerte y quiero decirles a las personas que cualquiera podemos contagiarnos, es un virus de fácil expansión, debemos mantenernos aislados hasta que no salga una vacuna o una cura para este virus. Tuve mucho miedo porque he sido fumador y he tenido problemas de obesidad”, recalca.