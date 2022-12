Yomara, la joven madre cuyo asesinato tiene de luto a Amalfi, Antioquia

Foto: Yomara Alejandra Muñetón, asesinada con un arma blanca en Amalfi. Cortesía

Yomara Alejandra Muñetón, 26 años. Madre de dos pequeñas. Trabajadora. Humilde. Querida. Así hablan en Amalfi (Antioquia) de esta mujer que fue brutalmente asesinada y abandonada en un paraje rural de la vereda La Gurria, a 20 minutos del casco urbano de ese municipio.

En ese lugar fue hallada sin vida el pasado miércoles, a las 8 de la noche, por miembros del Cuerpo Oficial de Bomberos Voluntarios de Amalfi.

“Encontramos a la muchacha muerta, fue golpeada, agredida con un arma blanca en el cuello, tenía la boca tapada con ropa, lamentablemente otro caso de feminicidio”, dijo el teniente Fernando Ramírez Mira, comandante operativo del Cuerpo Oficial de Bomberos.

El alcalde de Amalfi, Román Fernando Monsalve Sánchez, contó que un hombre, quien al parecer era la pareja sentimental de Yomara, fue quien anunció sobre el asesinato y las sospechas recaen sobre él.

“Llamó y dijo: le di una paliza y la dejé por allá en El saladero”, explicó el mandatario sobre el sospechoso del crimen, quien es buscado por las autoridades.

Yomara, quien trabajaba en una charcutería, había desaparecido el pasado lunes cuando salió de su casa a encontrarse con su expareja, dijeron sus familiares a las autoridades.

Pero dos días después, estos alertaron sobre su ausencia.

“Recibimos información sobre su desaparición a las 10 de la mañana. Se hicieron averiguaciones y después nos llamó la familia de la joven a decirnos que mediante una llamada les habían dicho que la habían matado en el sector La Saladera”, explicó el jefe de bomberos, ratificando la versión del alcalde.

El sepelio de Yomara se realizó en la población este viernes.

Su caso no es el único que ha sido reportado esta semana en Antioquia.

La Policía reportó que en Concordia (suroeste antioqueño) Patricia Castrillón Arenas, de 24 años, fue asesinada de un disparo en la cabeza por su compañero sentimental, quien luego se suicidó.

El pasado martes, Yulisa Asprilla Borja, una mujer de 20 años, murió en Turbo en medio de una balacera en la que otras tres personas resultaron heridas.

“Antioquia está de luto por los feminicidios. No es posible que les esté pasando esto a las mujeres del departamento. Tenemos que ponernos en todo orden en ese sentido. Rechazamos y condenamos estos hechos”, dijo el alcalde de Amalfi.

El pasado martes un centenar de personas marchó por las calles de Sonsón (también en el suroeste del departamento), para reclamar que cese la violencia contra la mujer.

En ese municipio, hace una semana, fue asesinada a tiros Jeny Marcela Estrada.

Foto: Jeny Marcela Estrada, asesinada en Sonsón. Cortesía

Esta mujer fue atacada por un hombre con un revólver cuando caminaba con su hijo.

El agresor se disfrazó, para tratar de pasar desapercibido, pero fue capturado.

En Sonsón, según cifras brindadas por la Secretaría de Inclusión Social a los medios, en lo que va del año han sucedido unos 13 casos de violencia contra la mujer. Dos de esas denuncias tienen que ver con homicidios.

El alcalde de Amalfi dijo: “Tenemos que levantar la voz para que paremos estos hechos. No es posible que atenten contra la vida de las mujeres y más por celos. Que todo el peso de la ley caiga sobre estos delincuentes sin ningún beneficio”.

En Medellín, 25 mujeres han sido asesinadas en lo que va del año según cifras de la Alcaldía.