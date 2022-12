Yuberjén Martínez no estaba construyendo su casa, estaba ‘recochando’

En la mañana de este lunes, el boxeador y medallista olímpico Yuberjén Martínez le ofreció una entrevista a Blu Radio para hablar sobre cómo va la casa que el gobierno Nacional le prometió.

Allí, el deportista también confesó que las fotos que subió a sus redes sociales en donde se le ve a él trabajando en una obra corresponden a una tarde de esparcimiento con amigos albañiles.

Las imágenes fueron reproducidas por los medios de comunicación asegurando que, en efecto, el boxeador ya se encontraba trabajando en su vivienda.

Esta frase acompañaba las imágenes: “Con los parceros y familiares tirando la plancha de la casa. Gracias Dios por la bendiciones diarias”.

En la entrevista a Blu, Yuberjén afirmó: “Subí unas fotografías a las redes, pero estaba molestando con unos compañeros que son albañiles, no era que estuviera construyendo la vivienda”.

Y añadió: “A mí no me han dado nada de plata, la ministra de Vivienda está manejando los papeles y estamos esperando, la Alcaldía dice que a finales de este mes estaría listo todo”, añadió el deportista”

Esta es la entrevista completa: