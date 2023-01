Zozobra en familias de tres jóvenes que habrían sido raptados hace 6 días en Medellín

Desde el pasado martes, no se tiene noticia de Santiago Urrego, Jaime Andrés Manco y Andrés Felipe Vélez, cuando desaparecieron de la comuna 13.

Al parecer, hombres armados los obligaron a subir en dos motos y un bus de servicio público.

“Se los llevaron al parecer para la zona alta del Corazón, la vereda el Morro, que ya pertenece a Altavista”, indicó James Zuluaga, líder de derechos humanos de la comuna 13.

Los jóvenes que vivían en el sector de Belén tienen 18, 21 y 23 años, de edad. De acuerdo con las autoridades, durante estos días han venido haciendo un barrido en la zona y ya han ubicado algunas prendas de los jóvenes.

“Se encontró la cédula de uno de los desaparecidos, esa es la línea de investigación que tenemos”, indicó Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

De acuerdo con el líder James Zuluaga, en lo alto de la ladera hay fosas comunes, donde no se descarta que puedan estar los jóvenes.

"En una de las fincas de la parte alta encontraron unas canecas con ácido y según algunas personas, ahí estarían echando las personas para que no las vuelvan a encontrar", agregó.

Las autoridades continúan con los operativos de búsqueda, mientras familiares piden prontitud en las investigaciones.