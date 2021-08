Aquí, encontrará 5 senderos para hacer caminatas ecológicas en Bogotá y así cambiar un poco la rutina en compañía de amigos o familia.

Aquí puede ver el top 5 de dónde puede realizar senderismo ecológico en Bogotá:

1. Quebrada La vieja

Este destino natural se encuentra ubicado en la localidad de Chapinero. Allí puede disfrutar de un recorrido de, aproximadamente, 5,7 kilómetros de naturaleza y la conexión con los cerros orientales.

La quebrada La vieja es uno de los senderos preferidos por los deportistas bogotanos, pues además de poder ejercitarse rodeado de naturaleza también puede disfrutar de una de las mejores vistas de la ciudad.

El horario de ingreso al lugar es:



Fines de semana: en un horario de 6:00 a.m. a 11:00 a.m.

Martes a viernes: desde las 5:00 a.m. a 9:00 a.m.

Lunes: no hay servicio.

Para el ingreso de la quebrada La vieja en necesario completar un formulario con anterioridad, desde la aplicación APP Visitas EAAB. Puede descargarlo en el siguiente enlace .

2. Quebrada Las delicias

Este lugar se caracteriza por ser una de las mejores fuentes hídricas de la ciudad, lo que lo convierte en un atractivo turístico con potencialidades y responsabilidades para la conservación, no solo de este ambiente sino también de las demás quebradas y senderos de los cerros orientales.

En los últimos diez años, la quebrada Las delicias se ha logrado recuperar y conservar gracias a la ayuda de los habitantes aledaños.

El horario es de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 11:00 a.m. y sábados y domingos de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.

La quebrada Las delicias queda ubicada en la diagonal 55 #3 este-55 a 3 este-99 o desde la estación de Transmilenio calle 63, salida norte, donde debe subir hasta llegar a la séptima.

Allí podrá disfrutar de pozos, fauna, una maravillosa vista de la ciudad y de una cascada de 41 metros de altura, la más alta de la ciudad.

3. Cerros de Monserrate

La visita a este símbolo cultural de la capital es imperdible para los bogotanos. Monserrate es un sitio turístico por tradición, pero además es una excelente opción para los amantes de las caminatas. Para subir es necesario un buen estado físico ya que, debido a que se encuentra en un cerro, su ascenso es empinado.

En el caso que lo requiera, el lugar le brinda el uso del el teleférico o el funicular durante el descenso.

Cuando llegue a la parte más alta podrá disfrutar de una de las mejores vistas de la ciudad de Bogotá y, además, deleitarse con un desayuno muy típico de la capital colombiana.

4. El cerro de Guadalupe

Este destino se encuentra a más de 3.300 metros de altura, donde queda ubicada una escultura de 15 metros de la Virgen de la Inmaculada Concepción, patrona de la Arquidiócesis de Bogotá.

Hasta allí se acercan los bogotanos y turistas a cumplir promesas religiosas o solamente para disfrutar del panorama que brinda.

Para llegar a Guadalupe en vehículo particular se debe tomar la avenida Circunvalar y luego la vía hacia el municipio de Choachí. A la altura del kilómetro 6,7 encontrará un desvío a mano derecha señalizado el cual lo llevará hasta el santuario.

5. Santa Ana, La Aguadora

Este sendero se encuentra ubicado en Santa Bárbara, localidad de Usaquén. El tiempo del recorrido es de aproximadamente 3 horas y 20 minutos, en el que podrá disfrutar del contacto con el ecosistema a plenitud.

Para llegar al lugar, en carro o moto, de sur a norte, se puede acceder por la carrera 7, tomando la calle 112 hasta la carrera 5 y de ahí seguir al norte hasta la calle 119. También se puede llegar por la carrera 7 hasta la calle 118 y ahí tomar hacia el oriente pasando por el parque de Usaquén para seguir por la carrera 5 y avanzar hacia el norte hasta la calle 119.

En el caso de acceder por el norte de la ciudad, se debe avanzar por la carrera 7, tomar la calle 121 hasta la carrera 5 y continuar hacia el sur hasta la calle 119. Allí encontrará dos parqueaderos públicos para que deje su vehículo y pueda disfrutar del recorrido.