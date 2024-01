A bicampeona mundial de patinaje le robaron costosa bicicleta en Bogotá

La bicampeona mundial de patinaje Luna Shalom Vargas fue víctima de la inseguridad en Bogotá. Ladrones se hicieron pasar por deportólogos y le robaron su bicicleta de entrenamiento.



Para la deportista, perder no es algo nuevo en su vida. Sus quince años de experiencia como patinadora profesional y sus más de 350 medallas ganadas, incluidos dos títulos mundiales en la categoría juvenil, le han enseñado que para perder solo bastan milésimas de segundo. Sin embargo, nada la preparó para ser víctima de la delincuencia en la capital de la República.

Mientras finalizaba su entrenamiento el 19 de enero de 2024, un hombre la abordó en la calle entre elogios. “Empezó a charlarme y se hizo pasar por un médico deportólogo, que tenía su consultorio en Unilago y que era dueño de una tienda deportiva. Yo iba por una cuadra, me orilló y me dijo que precisamente vivía en una casa que estaba al lado y que iba a subir por una tarjeta para regalármela. En ese momento llegó el otro ladrón, quien venía a pie y era mucho más joven. Se hizo pasar por el hermano”.

El segundo hombre traía una bolsa con productos de aseo. Luna no sintió desconfianza en ningún momento, hasta que este sujeto le preguntó por el peso de su bicicleta.

La víctima explicó que el delincuente tenía un arma y le dijo que no fuera a decir nada, que estuviera tranquila y ella se quedó con el celular en la mano. El delincuente se subió a la bicicleta y huyó del lugar.

La bicampeona mundial de patinaje hizo la denuncia del robo a través de su cuenta de Instagram. El equipo hurtado está avaluado en unos 15 millones de pesos. En la misma red social fue alertada por una página que vende elementos de entrenamiento, en donde le señalaron que ladrones se hacían pasar por dueños del lugar y así robaban a otras personas.

Luna afirmó que conoció más denuncias de otras víctimas: “Me llegaron como dos casos más de las mismas personas que robaron exactamente igual a una deportista y a un señor con la misma modalidad”.

Con tan solo 19 años, esta campeona colombiana, que vive en Bosa, entrena seis de los siete días de la semana. Lo ocurrido es un obstáculo mínimo en la carrera de su vida.

En septiembre de 2020, Luna sufrió una triple fractura, la cual tuvo una dura recuperación. Dos años después fue campeona mundial juvenil de patinaje en Buenos Aires, Argentina.



“Ahorita que no tengo mi bici me toca otra vez con la “Blue”, que me acompañó por mucho tiempo. Las ganas, los sueños y las metas no se quedan atrás”, puntualizó.