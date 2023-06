A conductor que murió tras ser lanzado de carro en movimiento lo habían atado de pies y manos

Se conocieron nuevos detalles sobre la muerte de un conductor de plataforma en Bogotá luego de que fuera arrojado de su carro en movimiento por ladrones que habían pedido el servicio en el sur de la ciudad. El vehículo fue hallado horas después y se determinó que los criminales rociaron con un extintor el interior, al parecer, para eliminar las huellas.

Aunque abandonaron el vehículo, uno de los delincuentes alcanzó a llamar a la familia para extorsionarla. En la llamada, el sujeto decía que no sabía nada de la víctima. “Ese chino se tiró de ese carro, la real, no sé dónde está, búsquelo en un hospital o algo así, porque si no aparece no sé por qué. Él se tiró del carro, yo solo le pido recompensa por el carro, por nada más, del man no sé nada”, decía.

Elkin Moreno, líder de conductores de plataformas, contó que la víctima salió el viernes 16 de junio “a trabajar en horas de la noche, un compañero joven; el día sábado, a la una de la mañana, la familia evidencia que él no aparece, no responde, y por intento de atracarlo y robarle el vehículo, a él lo golpean, lo hieren, lo amarran de pies y manos, y estando secuestrado por un tiempo, después lo arrojan del vehículo en movimiento, por el sector de Sierra Morena, con tan mala suerte que pasa un SITP, lo arrolla y pierde la vida”.

Moreno afirmó que los conductores de plataforma son asaltados frecuentemente, “más o menos de tres a cinco casos diarios de robo, esto entre semana. Los fines de semana aumenta entre cinco a ocho casos, y llegamos mensualmente casi a 200 casos de compañeros que están robando por quitarles el vehículo”.

Publicidad

Denuncian que, aunque pagan impuestos avalados por el Ministerio de las TIC, el Ministerio de Transporte los persigue y no pueden parar en algún retén o pedir apoyo de la Policía porque les quitan el vehículo, razón por la que solicitan la regulación urgente de este tipo de plataformas.

Los compañeros de la víctima hicieron una velatón y pitazón en la noche del lunes en la localidad de Ciudad Bolívar, para clamar justicia y porque las autoridades den con el paradero de los ladrones.

Otras noticias de Colombia: