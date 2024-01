A denuncias contra Moreno de Caro por acoso laboral, se suman las de estudiantes de su universidad

A las denuncias hechas por trabajadores en contra del excongresista Carlos Moreno de Caro por acoso laboral dentro de la institución Universitaria de Colombia, se suman las de algunos estudiantes y egresados por presuntas irregularidades en cobros y procedimientos en la universidad.



Señalan que los videos revelados en las últimas horas en Noticias Caracol son solo la punta del iceberg de lo que, según ellos, ocurre dentro de la universidad.

Óscar Enrique Granados, egresado de la Universitaria de Colombia, habla de “acoso laboral, maltrato laboral, exceso de funciones, no hay gobierno corporativo, ni interno ni externo”.

Él interpuso una acción de tutela ante el Ministerio de Educación por presuntas irregularidades en cobros y otros procedimientos académicos del plantel.

Afirma que tiene “todo documentado, todo con listados, todo con soportes de los bancos donde les consignaron el dinero y ellos no hacen ninguna auditoría interna porque la supremacía de ellos, el manejo que ellos le dan es que ellos son los que mandan y que tienen el poder en Colombia”.

Otro estudiante, que por temor a represalias pidió no revelar su identidad, cuenta que no pudo terminar la carrera universitaria por temas administrativos, pero que el cobro por la totalidad de la carrera sí se hizo. Es “una deuda que, hasta el día de hoy, año 2024, me está afectando porque estoy pagando algo que nunca pude terminar”, manifestó.

En cuanto a las denuncias de los trabajadores, se conoció otro video de un joven a quien el señor Moreno de Caro le gritó para que redactara una carta de renuncia.

“Escríbela: Señores Universitaria de Colombia, enero 5. Por medio de la presente, renunció al trabajo. Si lo vuelves a hacer te lo acepto, si no te echo el mismo martes. Escribe, que no te voy a esperar toda la mañana”, le espetó.

Entre tanto, el Ministerio de Trabajo indicó que está recibiendo más denuncias sobre el caso de Moreno de Caro y reiteró que iniciará una investigación.

“La próxima semana estaremos ejerciendo en el marco de nuestras competencias la labor de inspección, de vigilancia y de control, revisando si la empresa, en este caso la universidad, tiene conformado el comité de convivencia laboral, si tiene riesgo psicosocial”, manifestó Edwin Palma, viceministro de Relaciones Laborales.

Por su parte, la Universitaria de Colombia, así como Carlos Moreno de Caro han guardado silencio frente a las denuncias. No obstante, Noticias Caracol se contactó con la universidad y allí dijeron que en las próximas semanas regresan a sus labores los directivos y posiblemente se daría un pronunciamiento.