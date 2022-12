A dos cuadras de la Casa de Nariño crece montaña de basura que no recogen hace días

En Engativá las bolsas con desechos se están acumulando en los andenes. Afectados afirman que los nuevos operadores no están cumpliendo con la recolección.

Algunos de los barrios en esa localidad del occidente de Bogotá son San Marcos, Santa Helenita, Boyacá Real y La Clarita.

En el sur de Bogotá, la basura empieza a extenderse hacia las vías pues ya no cabe en los andenes.

“Estamos pagando impuestos, no sé qué está pasando con el alcalde” Enrique Peñalosa, cuestionan ciudadanos.

Las cinco empresas que entraron a operar el 12 de febrero pidieron paciencia a los afectados.

