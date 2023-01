A familia de un ladrón de bicicletas le van a quitar la casa por culpa de él

Dicen que, aunque el año pasado le rogaron a un juez que no le hiciera, al individuo le dieron prisión domiciliaria y ahora ellos pagan las consecuencias.

Desde hace 50 años la casa, ubicada en el sur de Bogotá, ha pasado de generación en generación en la familia Riveros. Hoy está en proceso de extinción de dominio porque, según la Fiscalía, desde allí se estarían cometiendo actos ilícitos.

"Nos están quitando el inmueble por culpa de un individuo que no tiene nada que ver con la casa”, dice uno de los familiares.

El ladrón es alias ‘Pablito’, un condenado delincuente que lideraba una temible banda que hurtaba bicicletas y al que desde el año pasado le fue dado el beneficio de casa por cárcel.

“Yo envié una carta al juez, diciendo que no queríamos al individuo en la casa”, alega el familiar.

Aunque asegura que nunca obtuvo respuesta, para algunos juristas sería la evidencia de la buena fe de los familiares.

"Piden ayuda porque se sienten presionados, atemorizados, porque hay una persona que es beneficiaria de una medida de aseguramiento", explica Pedro Carranza, abogado penalista.

En medio de la zozobra, los Riveros piden que no les quiten su casa pues afirman no tener relación con el actuar criminal del sujeto.

“Realmente es difícil, llevamos mucho tiempo acá en el barrio, los vecinos nos conocen; no queremos ir a pagar un arriendo, no sería justo", finalizan.