A hombre que intentaba robar una casa lo dejaron desnudo y golpeado

En otro caso, mujer que intentaba atracar a una persona fue amarrada a un poste y agredida. Autoridades piden no tomar justicia por mano propia.

Un hombre, que se hacía pasar por funcionario de Codensa, pretendía entrar a una casa para realizar un hurto. Ciudadanos lo capturaron, agredieron y desnudaron en un barrio en el sur de Bogotá.

“Las recomendaciones básicas es decirle a la comunidad que no deben tomar la justicia a mano propia, esperar que llegue la Policía, nos den la información por el 123 y nosotros poder actuar”, dijo el mayor Pedro Fernando Bonilla, comandante de la estación de Policía Antonio Nariño.

Las personas que salen golpeadas “generalmente que quedan en libertad porque cuando el juez de garantía constitucionales verifica que no tienen su salud estable, que no están conscientes para verificar el acto de imputación, la legalización de captura, por eso, quedan en libertad y ordenan muchas veces sean remitidos a un centro de salud y cuando estén en óptimas condiciones de salud volver ante la justicia”, asegura Ricardo Burgos, abogado penalista.

Además, agrega que los ciudadanos que incurran en actos de violencia podrían responder por una clase de delitos como: lesiones personales agravadas, que podrían estar en una pena entre 8 a 14 años de prisión.

