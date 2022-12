A la cárcel, conductor que le pasó carro por encima a mujer en Cajicá

Juan Camilo García, a quien la juez consideró un peligro para la sociedad, no aceptó el cargo de tentativa de homicidio. Víctima está con respirador artificial.

"No puede ser que uno atropelle a una persona y no tenga el más mínimo detalle de bajarse y saber qué pasó, y mostrar con ello arrepentimiento del daño causado, de tratar de auxiliarla. No lo hizo", dijo la jurista al ordenar enviar al imputado a prisión.

El día del incidente, la víctima, Lina Molina, le reclamó a García por un choque simple. Después de un cruce de palabras y agresiones por parte el conductor, según la mujer y testigos, el sujeto abordó el carro y la arrolló, lo que le causó fractura de una pierna y una lesión en un pulmón por lo que ahora permanece con respirador artificial, informó la Fiscalía en la audiencia.

“Está en juego su vida”, alertó el ente acusador.

El hecho se registró frente al hijo pequeño del conductor, lo que se constituyó en otro agravante en su contra.

García, que no expresó perdón ni arrepentimiento de sus actos durante la audiencia, podría pagar entre 7 y 12 años de prisión de ser hallado culpable.

El ataque quedó registrado en video.

