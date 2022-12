A María Andrea Cabrera “le envenenaron el trago y la mataron”, dice amiga en un audio

Esta nueva prueba dentro del proceso por la muerte de la joven fue aportada por su familia, que busca así demostrar que se trató de un crimen.

“Bebé, pues salieron a rumbear Lina, María Carolina y Andrea con Frida Cano, que es Johana Cano. Salieron a rumbear con Jaime Esparza, Luis Miguel Flórez y Ladino y le dieron algo en el trago. Y María se sintió mal y le dijo a María Carolina como ‘María me siento mal’, le dijo ‘camina vamos para mi casa’, y ya. Y estaban ahí en la casa de Carolina y Andrea se acostó, entonces María Carolina dijo, no, debe estar es como o sea muy borracha. La volteó para empijamarla y tenía, ya estaba blanca, los labios morados y sangre en la nariz”, dice la joven cuya identidad Noticias Caracol se reserva para no entorpecer la información.

La chica además agregó: “Se la llevaron a la Santa Fe, y como o sea, como pues pegándole y todo para que reaccionara, y nada, pues de camino al hospital le dijeron que la habían matado, la mataron, pues se había muerto. La mataron, la mataron. O sea para qué se ponen a envenenar trago, marica. ¡Eso no se hace!”.

Hasta el momento, el sistema judicial colombiano no ha llegado a una conclusión sobre si la muerte de María Andrea fue producto de un homicidio.

Por ahora, la Fiscalía adelanta una indagación preliminar y este miércoles el abogado de la familia Cabrera pedirá que se le impute el cargo de homicidio doloso a los tres hombres que estuvieron presentes esa noche: Jaime Esparza, Luis Miguel Flórez y Mauricio Ladino.

El homicidio doloso implica penalmente que conocían las consecuencias de su conducta y aun así la habrían realizado.

De otro lado, los abogados de esos jóvenes intentan demostrar que María Andrea consumió la droga voluntariamente. Por eso han pedido que se incluyan como pruebas otros audios en los que se mencionan las "pepas", como las llaman ellos.

