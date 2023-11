A periodista Laura Camila Vargas, descarado ladrón que le robó el celular la llamó "deshonesta"

La periodista Laura Camila Vargas fue víctima del robo de su celular y ahora vive una pesadilla porque ha sido extorsionada y denuncia, además, falta de ayuda por parte de las autoridades.



“Tenía el celular en la mano y lo iba a guardar en mi bolso, una moto intenta atropellarme, en una reacción normal yo alzo las manos, pero pasa una segunda moto y me rapa el celular”, relató. Ya con el aparato, los delincuentes empezaron a presionarla.

“El ladrón le escribe a mi mamá, a mi papá y a mi hermana que tenía unas fotos íntimas mías y que las iba a publicar en todas las redes sociales si no le enviaba el código para desvincular el celular, supongo que de mi ICloud”, prosiguió.

En distintos chats se evidencia la extorsión y cómo el ladrón le insistía en que desbloqueara el celular, pero como no lo logró, pasó a pedirle un rescate. “Me dice que si quiero recuperar el celular le tengo que dar 2 millones 700 mil. Le digo ‘no tengo tanto, tengo 2 millones y medio’, pero lo hago no por darle el dinero, sino porque tenía la esperanza de así poderlo capturar”, añadió Laura Camila Vargas.

Al final, el ladrón le dijo que por "deshonesta" iba a publicar sus fotos íntimas, y ahora Laura no sabe si estas están rondando por las redes sociales.

Pese a que les informó a las autoridades, manifiesta que no le brindaron respuesta: "Yo le digo al Gaula y a la Fiscalía que nos vamos a encontrar con el señor a las 3 de la tarde, pero lo que podemos hacer es capturarlo. Están las pruebas de la extorsión, ya tengo la denuncia, pero el Gaula me dice que eso ya no es extorsión porque en el momento en que yo le ofrezco el dinero entro a negociar por el bien, entonces que ya no es extorsión”.

Los ciudadanos y victimas del hurto de celulares, que superan los 3.000 diarios en Colombia, piden a gritos atacar los sitios donde se comercializan estos equipos robados.

Recuerde que si usted compra o vende celulares robados puede ser procesado por el delito de receptación, el cual puede dar entre 6 a 13 años de prisión.