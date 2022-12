A preso que dice sufrir de sordera no le han podido imputar cargos 

Un juez con funciones de control de garantías le ordenó usar audífonos a un hombre que dice ser sordo y a quien no se le ha podido hacer imputación de cargos.

De acuerdo con el funcionario judicial, como no se le han podido dar a conocer los hechos endilgados, se han generado dilaciones en el proceso.

Publicidad

Tras una extensa exposición de la Fiscalía y la declaración del juez, el indiciado Jose Antonio Tenjo Ortiz dijo en la audiencia: “sufro de sordera a un 85 por ciento y mi visión del 75 por ciento según certificaciones. Por eso no entiendo lo que me dice su señoría”.

“Es necesaria la presencia de un fonoaudiólogo, o de una profesional que le transmita las decisiones que se emitan en esta vista pública”, advirtió la fiscal 157 delegada en su momento tras el incidente.

A Tenjo Ortiz, la Fiscalía busca imputarle cargos por falsedad en documento público y privado.

La respuesta del indiciado para no usar los audífonos es que son inservibles. De acuerdo con Tenjo, el Inpec no lo deja entrar pilas a la cárcel. “¿Entonces para qué traigo audífonos a la audiencia si no me van a servir?”, preguntó el indiciado tras la fallida diligencia que debió ser reprogramada para la próxima semana.