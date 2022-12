A prisión, pasajero que apuñaló a policía en bus de Transmilenio

Al presunto cómplice, señalado de impedir que el vigilante de la estación pudiera intervenir para controlar al atacante, le dieron casa por cárcel.

Aunque la Fiscalía los imputó por tentativa de homicidio y violencia contra servidor público, José Hinestroza Mejía y Juan Carlos Leal se declararon inocentes. Sus delitos podrían costarles 15 años de cárcel.

Los procesados habían quedado inicialmente libres debido al error de un fiscal que luego fue retirado del caso.

Al uniformado apuñalado, el pasado 6 de mayo en la estación La Granja, los médicos le tomaron 60 puntos de sutura.

Según la Fiscalía, tanto Mejía -quien llevaba el arma blanca- como Leal se enfrentaron al uniformado poniendo en riesgo no solo la vida de este sino la de los demás pasajeros en el articulado.

El patrullero Sebastián Montes, víctima del ataque, narró así los hechos: “Me encontraba prestando servicio de apoyo en la estación La Granja cuando dos guardas me manifiestan que hay dos sujetos en grado de exaltación, al parecer alcoholizados. Procedo a intervenir, les hago el llamado de atención, les digo que se bajen. Al parecer, le estaban pegando a dos funcionarias”.

“El señor me manifiesta que es abogado, que yo era un ignorante que no sabía el procedimiento de Policía. Vuelvo y le hago el llamado de atención cortésmente, le digo que se baje del articulado, que me colabore y ahí es donde procede a sacar el cuchillo y a atentar contra mi integridad”.

