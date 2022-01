A profesor le dispararon en un ojo para robarle la bicicleta: cámara registró el vil ataque

Un profesor de educación física fue vilmente atacado en el rostro por delincuentes que iban tras su bicicleta, en el municipio de Soacha . Sucedió cuando se dirigía a su sitio de trabajo.

“Me dirigía para mi lugar de trabajo y de un momento a otro fui abordado desde atrás, me arrojaron al piso, nos caímos y en el momento en que me levanto, sin mediar palabra, sacan su arma y me disparan directamente”, relató Andrés Felipe Tapiero, la víctima.

En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que lo tumban de la bicicleta. Le dispararon en el suelo, pese a que ya se habían apoderado de sus pertenencias.

Le dieron de alta, pero aún tiene pendientes exámenes para conocer la gravedad de la herida. De momento le hicieron una reconstrucción del tejido óseo.

Según la Policía de Soacha, se tiene identificada preliminarmente a una persona de las tres que cometieron este hurto.