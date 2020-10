“A raíz de la noticia mi esposa perdió nuestro hijo”: drama de ciclista arrollado por taxi en Bogotá

Edwin José Rondón fue uno de los ciclistas arrollados por un taxista en la localidad de Suba, en Bogotá , hace ocho días. El drama familiar que desencadenó el accidente es lamentable: su esposa perdió el hijo que esperaban.

“Mi esposa estaba en el hospital de Suba y a raíz de esa noticia perdió a mi hijo. Tenía ya 18 semanas y 6 días. La angustia, saber que ella estaba allí y que yo estaba prácticamente al borde de la muerte, la angustia la hizo que perdiera mi hijo”, cuenta.

Hoy, con moretones en su cuerpo, heridas en su cabeza y su cuello inmovilizado afirma que ni el taxista ni nadie se han comunicado con él.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 10 de octubre de 2020 cuando Edwin iba para su trabajo, a las 7:30 de la mañana.

“Ya cuando me volteo el man venía a lo que le daba el carro. O sea, ni siquiera fue un accidente, lo hizo conscientemente, atentó contra mi vida. Cuando yo me desperté ya estaba en la ambulancia. No me acuerdo de más nada”, señala.

Publicidad

Edwin es venezolano, tienes sus papeles al día y solo espera recuperarse para conseguir trabajo, pues lo perdió tras el accidente, y salir adelante con su familia en la búsqueda de una oportunidad que en su país no encontró.

Las otras tres personas ya fueron dadas de alta.