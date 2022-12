A toda velocidad, como si fuera el mismísimo Tour de Francia, se roban bicicletas en Bogotá

Video de seguridad muestra a un ladrón hacer de las suyas. En uno de los más recientes casos, estudiante resultó gravemente herido en el cuello.

Gerson Polo, quien cursa diseño y tiene 22 años, se salvó por poco de ser un número más en las mortales estadísticas del fenómeno. Su caso, registrado en la avenida Ciudad de Cali con calle 13, demuestra la forma en que actúan los delincuentes.

“Había una persona parada en el poste con una bicicleta, uno podría creer que necesitaba ayudaba, pues yo como ciclista que ando en la ciudad lo hago y me han ayudado a mí también. Pero desconfíe un poco, no me detuve, solo baje la velocidad. Cuando el tipo me, vio desenfundó un cuchillo y se lanzó hacia la calle a tumbarme de la bicicleta”, narró.

Balance de robos

Durante 2016, en Bogotá fueron interpuestas 1.799 denuncias por hurto de bicicletas, cerca de 5 al día. Usaquén con 223 robos y Chapinero con 154, son las zonas más afectadas. Les siguen Santa Fe con 57 y San Cristóbal con 13 casos.

“Hay zonas en las que uno ya no puede andar en la bicicleta y a veces es mejor entregarla”, asegura el ciclista Giovanny Bello.

La modalidad favorita de los ladrones es aprovechar la oportunidad ante el menor descuido, la cual sumó 1.043 casos en 2016. Le sigue el atraco, con 571 denuncias, y el raponazo, con 13 casos.

"Es muy importante andar en grupo, así como avisarles a las personas y a los familiares que se van a hacer esos desplazamientos, para que estén pendientes”, indicó el coronel Óscar Ramírez.

La Policía recomienda, adicionalmente, notificar en caso de recorridos en zonas peligrosas. Esto, con el fin de brindar acompañamiento a los ciclousuarios y evitar que sean víctimas de los delincuentes.