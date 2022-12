Abogado en caso de grafitero sostiene que fue víctima de atentado y no de un atraco

Jairo Acuña sostiene que estaba dentro de una casa y que había dejado la puerta abierta cuando vio que un hombre le apuntaba desde una moto.

La Policía de Bogotá maneja la hipótesis de que se trató de un intento de asalto.

“Esa versión es totalmente errada y fuera de contexto, teniendo en cuenta que yo me encontraba dentro de un predio que tiene puerta garaje y la puerta garaje estaba abierta y un sicario me apunta desde la calle, detrás de un vehículo taxi; el señor me apunta desde ahí sin bajarse de la moto”, detalló Acuña.

El hecho se registró el sábado, cuando los dos presuntos sicarios murieron a manos de escoltas del jurista.

Mueren presuntos sicarios que atentaron contra abogado de policía... Según el abogado, el atentado en su contra se planeó hace 20 días al parecer a través “de un teniente de la Policía, que está ahorita adscrito a la General Santander, y fue quien hizo contacto, porque es conocido con los occisos, e hizo contacto para que atentaran contra mi vida”.

Acuña defiende a Nelson Giovanny Tovar, subintendente sentenciado por la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra Lizarazo, ocurrido el 19 de agosto de 2011.