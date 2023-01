¡Abra bien los ojos! Con estos trucos están robando a muchos en Navidad

En Bogotá, por ejemplo, atraen a víctimas a través del llamado juego de la bolita y, sin que se percaten, delincuentes terminan rodeándolas.

“Meten la gente a jugar y, si no juega, le mandan tres, cuatro personas, y en un momento los atracan, le quitan celulares, billeteras, plata, lo que tengan en bolsillos”, explicó un comerciante de la zona.

Por casos como este, autoridades entraron en alerta máxima, especialmente en esta temporada en la que aumentan los hurtos.

“No permitir que la gente se acumule porque en ese momento es cuando los delincuentes, que están asociados con quien está dirigiendo el juego, aprovechan para sacar los elementos de los bolsillos”, recomienda la coronel Patricia Lancheros, jefe del área de prevención de la Policía.

Además, autoridades aconsejan: si va a hacer trámites en bancos, ojalá esté acompañado; verificar que cajeros electrónicos no tengan elementos raros; siempre estar atentos a quién está a su lado, y no descuidar a los niños.