Abrió fuego tras discutir con dos personas y ahora es buscado por la Policía de Bogotá

Ocurrió en el barrio Samper Mendoza este primero de enero, justamente el día en que entró en vigor la ley que prohíbe el porte de armas.

El hecho, que no dejó heridos, ha generado indignación en la zona por parte de quienes departían en vía pública.

“Cerraron todos los negocios, cogimos los niños porque estábamos haciendo el asado con varia gente”, relató una testigo.

El decreto que prorroga la prohibición para portar armas de fuego empezó a regir a partir del primer día del 2019 e irá hasta diciembre.

El abogado Mauricio Martínez explica que "lo que busca – el decreto – es que no se tenga un arma circulando, así tenga la persona el permiso. Puede tener el arma, puede tener un permiso, pero como tal, si no hay un porte especial para que la persona pueda circular con el arma, no va a poder transitar con la misma".

De acuerdo con las autoridades en Bogotá, el año pasado se incautaron cerca de 1.300 armas de fuego.

La Policía advirtió que hará cumplir la medida y judicializará por el delito de porte de armas a las personas que no cuenten con su permiso especial. Podrían ser castigadas hasta con nueve años de cárcel.