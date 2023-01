Abuela de 72 años relata cómo fue atacada sexualmente por el depredador del Modelo Norte

Hacía deporte a las 4:30 a.m. cuando fue abordada por el sujeto. “Donde grite, la chuzo”, le dijo.

“Se apareció por la parte de atrás y me puso una navaja acá (señala el cuello). Me dijo ‘no vaya a gritar porque donde grite, la chuzo’. Entonces yo le dije­: ‘yo no voy a gritar, pero no me vaya a hacer nada’. Dijo: ‘camine para allí’ y con el cuerpo me empujaba hacia el caño”, relató la adulta mayor.

Este caso se suma al de una mujer que afirma haber sido abordada en condiciones similares: “este hombre me aborda por la espalda, aprovechando un momento en que, como la gente viene y va, yo quedo sola. Él me abordó por detrás con un cuchillo, tipo ‘patecabra’, me tomó por el cuello, me dijo que no me hiciera matar y que me cruzara el separador de la 60. Allí, entre los árboles, me accede sexualmente”.

La investigación fue asumida por el CTI de la Fiscalía en Bogotá, que investiga videos como este, donde se ve al sujeto:

