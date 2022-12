Abuelita de 94 años fue golpeada en hogar geriátrico de Bogotá, denuncia familia

Trabajadores del centro le dieron tres versiones distintas a la hija de la señora sobre las causas de los golpes que tiene. Personería local inició una investigación.

María Luisa Beltrán, una abuela que estaba al cuidado de un hogar en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá, resultó de la noche a la mañana con múltiples golpes.

“Fui a ver a mi mamá y me encuentro que tenía golpeada la cara, llena de hematomas, negra, como pueden ver en la foto. Yo la lleve al médico y los médicos aterrados”, afirmó Nohora Contreras, hija de la mujer golpeada.

Según Nohora no sabe qué pudo pasar en el hogar donde hace cuatro años vivía.

“Una señora me dijo que se había caído de la cama, la otra me dijo que se levantó al baño y que se cayó, la otra me dijo que empezó a buscar unas gallinas y que se había caído. Me dieron tres versiones y no sé cuál sea la verdad”, añadió.

Jenny Ocampo es la propietaria del lugar, pero no ha respondido por la denuncia hecha por Nohora ante la Fiscalía.

“A mi mamá la golpearon en la frente, en la parte del pómulo, y la señora Jenny me dice ‘son solo unos moraditos, que eso ya se está tratando, ella come y duerme, está bien. No es necesario que la lleve al médico’”, dijo la hija de la víctima.

Por su parte, la Personería de Bogotá le confirmó a Noticias Caracol que tiene conocimiento del caso, el cual fue remitido a la Fiscalía y que pronto se realizará una visita al hogar geriátrico junto a las secretarias de Integración Social y Salud, para verificar la situación y el cumplimiento del plan de mejoramiento que habían dejado hace un mes.