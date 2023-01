Abuelito construyó casa, pero la perdió porque lo estafaron y el terreno era del IDU

Solo le dejaron un cuarto de 15 metros cuadrados, cuando había pagado por un predio de 161 metros cuadrados en Bogotá. ¿Cómo no ser engañado?

Con lágrimas en los ojos, don Héctor Banoy Gutiérrez recuerda que este el lugar donde vivió parte de su vida le fue arrebatado porque el inmueble era del Distrito Capital.

"Él se viene a enterar en el año 2001 de que estos predios son del IDU. Le inician dos querellas con la alcaldía local de Barrios Unidos y se establece que lo que es el piso, el suelo como tal, es propiedad de uso público", explicó su abogado Wilson Javier Franco.

Ahora a él y su esposa solo les queda un rincón de apenas 15 metros cuadrados de los 161 que tenían, donde, dicen, no cabe ni una cama.

"He luchado toda mi vida por tener una casa digna y así me reducen a quitarme lo que me ha costado tanto trabajo", comenta.

Para no caer en este tipo de trampas, William Rodríguez, abogado civil de la Universidad Manuela Beltrán, aconseja "ir a la oficina de registro y solicitar un certificado de libertad y tradición de cada inmueble, ahí aparece el historial de propietarios, aparece el estado legal de cada predio".

