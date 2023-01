Abuelo denuncia que ladrones lo atacaron con “madera, pata y cadena” en calle de Bogotá

Sostiene que los delincuentes, haciéndose pasar por domiciliarios, lo atracaron a él y a su hijo cerca de la estación de Transmilenio de la calle 100.

“Veníamos saliendo del trabajo y entonces fuimos abordados por una empresa de mensajería, los cuales, en complicidad con unos ladrones, nos iban a robar”, relata don Luis Alberto Cano, la víctima.

Y agrega: “nos dieron madera, le mandaron unas puñaladas a mi hijo, al pecho, y yo lo que hacía era cubrirlo a él para que no me lo fueran a fregar. De lo contrario, lo hubieran matado”.

Don Luis Alberto, quien recibió incapacidad médica, pide a las autoridades localizar y capturar a los malhechores y hacer mayor presencia en esa zona de Bogotá.

La víctima denuncia, finalmente, que “me dieron madera, me golpearon el pecho, nos dieron pata, nos dieron cadena. Nos daban con esa cadena de amarrar bicicleta, en la cabeza y donde nos cayera”.