Abuso policial contra adulto mayor cuando vendía productos en el centro de Bogotá

Un ciudadano que grabó lo sucedido denunció que uniformados lo hirieron en la cara. Alcaldía pidió a la Procuraduría iniciar una investigación.

Según la persona que registró lo sucedido, las heridas en la cara del hombre fueron provocadas por los agentes de la Policía.

Néstor Novoa, vendedor ambulante agredido, contó que “iba caminando y el agente me empujó, me volteó el carrito y me pegó en la cara un puño”.

Esto es un claro caso de abuso policial que no toleraremos en Bogotá y por el que pedimos excusas.



Pedimos a @personeriabta iniciar la investigación. Hoy mismo debe aperturarse indagación interna en @PoliciaBogota.



El adulto mayor agredido tendrá acompañamiento de @GobiernoBTA https://t.co/HLI0GvozIF — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) May 20, 2020

En las imágenes también se ve que el adulto mayor grita “auxilio”, mientras varios uniformados lo esposan.

“Lo ocurrido es un atropello y un claro caso de abuso policial. Le he dado la orden al general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía de Bogotá, que hoy mismo inicie una investigación interna”, aseguró Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá.

El funcionario informó que el adulto mayor “está siendo identificado por la dirección de derechos humanos”.

“Le brindaremos todo el acompañamiento desde la Secretaría de Gobierno para que presente sus descargos y para su bienestar”, añadió.

Claudia López también condenó los hechos: "En Bogotá no toleramos el abuso policial. El trato dado al vendedor ambulante es inaceptable y abusivo. Hemos recibido las excusas del comandante de la Policía Metropolitana y ordenado la investigación respectiva".

El presidente Iván Duque también rechazó "categóricamente esas actuaciones” y pidió que se adelanten con rigor las actuaciones disciplinarias.

El hecho sucedió en la Plaza de la Mariposa, centro de Bogotá.