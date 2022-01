Abusó sexualmente de una enfermera y la mató: cámara registró atroz crimen en Bogotá

La Policía capturó a alias ‘Romaña’, un señalado abusador sexual que agredió a por lo menos cinco mujeres en Bogotá . Una de ellas era enfermera y, tras agredirla, la mató en la localidad de Ciudad Bolívar. Una cámara mostró cómo salió de un matorral y la siguió antes de cometer el crimen.

El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía de Bogotá, dijo que la víctima “se desplazaba en vía pública cuando fue sorprendida por parte de este delincuente. Posteriormente a realizar actos sexuales violentos la asesina, huye hacia la ciudad de Quibdó y allí es capturado por parte de los investigadores en coordinación con la seccional de investigación de ambas unidades”.

Según el oficial, es investigado por otros cuatro casos.

Uno de esos es el de una mujer que también fue abusada por ‘Romaña’ en Ciudad Bolívar.

En un doloroso relato, la víctima contó que cuando caminaba por la zona “a lo lejos vi un sujeto que salía del campo. Salí corriendo. Él me alcanzó, me sujetó con su antebrazo tapándome la boca. Luego me arrastró hacia el caño, yo luché en vano”.

“Me amenazó de muerte con un arma diciéndome que me quitara la ropa y le dije que no. Bota el arma y me sujeta el cuello, a quererme ahorcar. Después de eso me arranca la ropa con el arma en la boca y después me agrede”, añadió.

Según la víctima de ‘Romaña’, mientras era atacada escuchó unas motos y el depredador le dijo que se vistiera y que se marchara como si nada hubiera pasado.

“Lo dejo que se adelante y yo emprendo la huida. Solo hui, corrí, en ese momento escuché tres disparos. Yo me dirigí a la casa de mi hermana. De ahí fuimos al CAI y del CAI nos llevaron en una patrulla al hospital”, contó la mujer.

Un investigador de la Sijín reveló cómo lograron localizar a ‘Romaña’ en Quibdó, Chocó.

El abusador “era un sujeto afrodescendiente, delgado, de aproximadamente 1,72 de estatura. Además, su modus operandi. Actuaba e intimidaba a la víctima con arma de fuego, posterior a esto la llevaba a una zona boscosa y accedía carnalmente de ella. Otra de las características era que la asfixiaba del cuello”.

En la investigación, agregó el oficial, “se recolectaron elementos probatorios y evidencia física que se lleva a Medicina Legal donde genética arrojó un resultado positivo” para ubicar y capturar a ‘Romaña’.

Aunque es investigado por cinco casos de abuso sexual, las autoridades creen que atacó a más de 10, algunas en Quibdó, donde intentó ocultarse.