Accidente de dos buses de Transmilenio deja cuatro personas lesionadas

Un accidente de dos buses de Transmilenio se registró este miércoles 13 de septiembre en la calle 13 con carrera 46, en la localidad de Puente Aranda, donde la vía se conecta con la avenida Las Américas, en plena zona industrial de Bogotá.



Cuatro personas resultaron lesionadas por el choque de los biarticulados, que al parecer se produjo por fallas mecánicas de uno de los vehículos.

Según el informe dado por Blu Radio, uno de los buses se quedó sin frenos y estrelló por la parte de atrás al otro automotor. El panorámico del vehículo causante del choque se quebró y la parte delantera quedó totalmente destruida.

Transmilenio informó que por el accidente en la calle 13 no hay paso en el sentido occidente-oriente, hacia el centro de Bogotá, y los demás articulados están usando el carril mixto para avanzar.

Accidente fatal en Bogotá

Un conductor se dio a la fuga tras arrollar a un motociclista que luchó varios días por su vida, pero quien finalmente falleció.

“Mi esposo baja lentamente, como se ve en el video, y la camioneta sale y lo atropella. Él sale volando y la camioneta sigue su camino normal, no para, y se lleva la moto por delante unas cinco o seis cuadras. Al girar, la moto se suelta y él sigue normal, o sea, no lo auxilia, no lo ayuda, nada”, manifestó la cónyuge de la víctima, quien se llamaba Jaime Gil y era un mensajero -padre de dos hijos de 12 y 2 años- que ese día se dirigía hacia su casa.

La Policía está tras la pista del conductor irresponsable para que responda por omisión de socorro.