Acoso en Transmilenio: sujetó se tocó frente a funcionaria del Concejo de Bogotá y “lo dejaron ir”

Un nuevo caso de acoso en Transmilenio fue denunciado por parte de una funcionaria del Concejo de Bogotá que, después de su jornada laboral, se dirigía hacia su casa. Además del deplorable hecho, la víctima señala falta de ayuda del conductor del bus y las autoridades.

Los hechos ocurrieron durante la noche de este lunes 13 de marzo. “Yo llegué a la estación de Suba calle 100 de Transmilenio con total normalidad y un hombre, que se acerca demasiado, empieza a masturbarse”, relató Geraldine Peña.

Decidió subirse a un articulado, pero el pervertido la siguió. Asustada, le comentó la situación de acoso en Transmilenio al conductor, pero ahí empezó la falta de solidaridad: “Le comento que necesito ayuda, que me siento muy asustada, pero él me dice que no puede comunicarse con la Policía porque realmente no va a pasar nada, no va a tener ningún sentido”.

Ante la negativa del chofer y el acecho del sujeto, la mujer se bajó en otra estación y pudo hablar con una auxiliar bachiller de la Policía Metropolitana: “Ella muy valiente me ayuda, se sube al Transmilenio, baja a la persona y esperamos refuerzos. Cuando llega el refuerzo (el vigilante de la estación no interviene) simplemente lo requisan, le encuentran un paquete de marihuana, le piden el número de cédula, ni siquiera la cédula en físico, y lo dejan ir”.

La frustración de ver cómo su agresor se iba campante creció cuando intentó poner la denuncia ante las autoridades, pues no lo logró “porque no he podido identificar a la persona, los videos donde se puede identificar al hombre los tiene Transmilenio y solo me lo comparten si lo ordena un fiscal”.

Esta situación de acoso en Transmilenio fue rechazada por el concejal Jorge Luis Colmenares, quien calificó de “muy triste esto que viene sucediendo. Nos damos cuenta de que Transmilenio no tiene protocolo alguno. Es más, ocho de cada diez mujeres se sienten insegura en este sistema de transporte”.

Destacó Colmenares que a la denuncia de Geraldine se le empezó a prestar atención porque se trata de una funcionaria del Concejo de Bogotá y criticó que muchas de esas situaciones quedan en nada. “Cuando preguntamos qué es lo que está sucediendo la respuesta es ‘estamos revisando’”, reprochó.

Ante la denuncia de acoso en Transmilenio el sistema contestó que está recopilando los videos correspondientes y que el agresor, una vez identificado, será puesto en el cartel de lo más buscados por delitos en el sistema de transporte masivo.

