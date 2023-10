Acoso sexual callejero: ¿cómo lo viven los hombres?

La más reciente encuesta sobre acoso sexual callejero en Bogotá evidenció que 6 de cada 10 hombres han sido víctimas en algún momento de su vida. “Es más alto de lo que realmente nos estábamos esperando”, reconoció Viviana Barberena, veedora distrital. Aunque destacó que sigue siendo muchísimo más alto el índice en la población femenina.



El acoso sexual callejero “como tal, todavía no está tipificado”, señala la funcionaria. Esta conducta puede ser “desde miradas, tocamientos, masturbación en frente suyo, decir morbosidades”, pero desafortunadamente no se han definido puntos como las sanciones para cada una de estas situaciones.

De otro lado, cinco de cada diez hombres dicen haber visto en algún momento dado una situación de acoso y no haber intervenido, pero 9 de cada 10 sí esperan que un tercero haga algo.

Una de las conclusiones de esta encuesta es que “el 90% de las mujeres dicen sentir terror en la calle, el acoso sí se siente no solo como una agresión sexual, sino como una vulneración de la seguridad, para los hombres no. Tal vez no les gusta, no se sienten cómodos, pero eso no los lleva a tener el sentimiento de inseguridad que las mujeres comparten”, según la veedora.

Destaca la funcionaria que el machismo en la sociedad no solo se evidencia en las situaciones de acoso callejero de las que son víctimas, a diario, las mujeres. Esa tendencia también hace ver como débil al hombre que denuncia o reconocer haber sentido que alguna vez fue víctima de actuaciones que trasgredieron su intimidad.

Publicidad

La mayoría de los hombres que hicieron parte de este sondeo están de acuerdo con ideas como establecer programas de prevención de estas conductas en los colegios y llevar a cabo campañas para fomentar la denuncia.

Otras alternativas que avalan es hacer acompañamiento a las víctimas para que no tengan miedo ni se sientan desprotegidas al momento de denunciar el acoso callejero.