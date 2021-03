“Actué mal”: hombre que atacó a piedra un CAI pidió disculpas

Los hechos se remontan a noviembre de 2019 en el barrio Perdomo. El joven, como relató él mismo, llegaba de su vivienda cuando vio que el CAI estaba siendo atacado. Aunque no sabía por qué decidió unirse.

“Vengo a pedir disculpas a la ciudadanía, a la Policía Nacional , al Estado por los hechos ocurridos el 22 de noviembre del año 2019, donde yo actué mal rompiendo el panorámico de una patrulla de la Policía Nacional".

"De igual manera pido disculpas por mi comportamiento que tuve ese año. Nadie me contrató, nadie me pagó. Yo venía de trabajar y el grupo de manifestantes estaba tirando rocas y yo pues, la verdad, me uní”, expresó Lemus.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Óscar Gómez, aceptó las disculpas del joven.

El proceso contra Camilo Lemus continúa por el delito de daño en bien ajeno.