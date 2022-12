Acusado de feminicidio lleva un año andando como si nada por un barrio del sur de Bogotá

Madre de la víctima, una mujer de 32 años asesinada aparentemente por resistirse a un abuso, dice que no han sido suficientes las denuncias.

Policías del barrio, en Ciudad Bolívar, han atrapado al sujeto pero tienen que soltarlo de inmediato porque no existe una orden de captura.

“Él la estaba morboseando y ella por no dejarse salió y la golpeó”, denuncia madre de la mujer asesinada.

Con plantón, la comunidad pide celeridad en el caso para que el presunto asesino responda por el feminicidio.