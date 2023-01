¿A dónde fue millonario anticipo para reparar la Unidad Deportiva El Salitre, hoy en ruinas?

Peor que la pandemia, la corrupción o malgastar los dineros de los colombianos: en Bogotá hace cuatro años se firmó un contrato millonario para arreglar el techo de la Unidad Deportiva El Salitre y hoy da pesar ver lo que hay.

De primerazo, no se ve el desastre, pero sí algunas señales que lo advierten. Increíblemente, tiene en regla y a la vista la licencia de construcción, pero ya venció y parece que sirvió solo de adorno.

Publicidad

Lea también: Por error de Contraloría General, Samuel Moreno no pagará millonaria multa

Andrés Castro, quien es hace poco contralor de Bogotá y vigila que no se roben la plata de los capitalinos, hizo con Noticias Caracol un recorrido que resulta indignante.

“Encontrarla en estas condiciones da profunda tristeza”, dice Andrés Castro, contralor de Bogotá.

Del santuario deportivo que era la Unidad Deportiva El Salitre, a duras penas quedan las ruinas. De los escenarios de trece ligas como la de voleibol, tenis de mesa, pesas, baloncesto, esgrima, boxeo, de todas sin excepción, no quedó sino un desastroso recuerdo. Los baños y vestieres son piscinas olímpicas en la reproducción de mosquitos y el origen de esta penosa situación es el mismo de siempre.

Publicidad

“Esto es de los bogotanos, todo esto es un esfuerzo que se hace con los recursos de los bogotanos y hoy que estamos en una situación tan compleja encontrar este tipo de obras en este estado nos ha generado mucha preocupación”, comenta Castro.

En 2017, en la alcaldía de Enrique Peñalosa, el director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte y actual responsable de los parques nacionales, Orlando Molano, firmó un contrato por casi 12 mil millones de pesos para el reforzamiento estructural de la Unidad Deportiva El Salitre, se le dio al contratista un anticipo de más de 4 mil millones de pesos y hasta el sol de hoy, más de dos años después, no solo no hubo reforzamiento, ni techo, ni se sabe qué pasó con la plata, sino que ahora va a tocar reconstruir prácticamente todo el coliseo. Al contratista se le decretó el incumplimiento.

Publicidad

Vea, además: La pandemia en los cambuches de Bogotá: van más de 1.900 habitantes de calle contagiados

“Tenemos preocupación de que exista una posible corrupción en este caso, eso va a implicar un tiempo adicional, un nuevo contrato, mayores recursos para el Distrito, es por esa razón que este escenario no esté listo mínimo en dos años”, asegura Blanca Durán, directora del IDRD.

¿Qué pasó con este contratista? ¿Qué pasó con los 4 mil millones de pesos del anticipo? ¿Hubo corrupción? El exsubdirector del IDRD Mauricio Molina, responsable de ese contrato y mano derecha de Molano, explica lo que pasó.

“Si usted me pregunta por corrupción no, corrupción no durante el proceso de licitación, corrupción no durante el proceso de supervisión y seguimiento, lo que si hubo una presunta indebida apropiación de recursos públicos por cuanto a la fecha no ha logrado demostrar qué pasó con los 2.500 millones de pesos que están pendientes en la obra”, señala Molina.

Publicidad

Corrupción o no, de lo que si no cabe duda es que se malgastaron 4 mil millones de pesos y ahora hay que rehacer casi toda la unidad deportiva lo que podría costar dos, tres o hasta cuatro veces más.

¿Dónde están entrenando los deportistas?

Publicidad

“Hemos venido reubicando a las ligas en los distintos escenarios de la ciudad”, afirma Durán.

Pero no es el caso de los boxeadores de la liga de Bogotá, que se calzan los guantes al sol y al agua en un parque del barrio Bosque Popular. Entre ellos hay quince medallistas del campeonato nacional juvenil.