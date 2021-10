Adulto mayor arrollado por ambulancia en Bogotá sigue esperando ayuda: “nadie se ha pronunciado”

El adulto mayor arrollado por ambulancia en Bogotá se recupera en casa tras diez días del accidente. Pasó cuatro días hospitalizado y, aunque le dieron de alta, aún sufre dolores insoportables.

“Me duele mucho la columna y el brazo no lo puedo levantar bien”, explica don Rodrigo, de 83 años.

En contexto: Ambulancia atropelló a un abuelito de 85 años y lo dejó tirado

Doña María Robayo, familiar, afirma que “nadie se ha pronunciado, ni de la Fiscalía ni de la ambulancia” y que solo el día del accidente llegaron dos personas relacionadas con el conductor que arrolló al adulto mayor a ofrecerle dinero.

Al consultarle qué ha sabido del conductor, la señora indica que de la Fiscalía “supuestamente ya fueron a buscarlo a Soacha y que no abre la puerta. Que ellos no dan razón de él porque donde vive no abre la puerta”.

Noticias Caracol conoció que la ambulancia ya se les entregó a los propietarios porque no hubo muerto, sino lesionado.

El hecho causó indignación por las imágenes en las que se ve que el adulto mayor arrollado no fue auxiliado por la persona que iba al volante en la ambulancia.