Afectados por paro, comerciantes de La Candelaria van a la Plaza de Bolívar a buscar clientes

Dicen que, debido a las manifestaciones, sus ventas han descendido notablemente. Por ello invitaron a los turistas a volver al centro histórico de Bogotá.

Con joyas, dulces, el famoso ajiaco santafereño y hasta la tradicional chicha, comerciantes de La Candelaria llegaron hasta la Plaza de Bolívar buscando a clientes para que los visiten.

"Vendemos el tamal, el ajiaco, el chocolate, y por el momento nos hemos visto muy afectados por el turismo, que es muy poco el que nos ha llegado", dice Harbey Hoyos.

Y es que, durante los más de 15 días de jornadas de protestas , estos comerciantes aseguran que no han podido tener las ventas a las que estaban acostumbrados.

“En un día normal atendemos 25 o 30 personas, en estos días han entrado a la joyería 2 o 3 personas", indica Sandro González.

El centro histórico de La Candelaria se mueve sobre todo por la visita de turistas, quienes por temor no han llegado.

Los dueños de negocios salieron con bandejas en mano a convencer a los ciudadanos de ir hasta sus locales, como medida para reactivar las ventas del sector.

Ellos pidieron a los manifestantes hallar otro sitio de concentración en la ciudad, para no seguir afectando los lugares aledaños a la Plaza de Bolívar.