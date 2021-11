Afectados por protestas en Transmilenio entutelan al presidente y alcaldesa: “Estamos secuestrados”

Con los pelos de punta y el bolsillo resentido, vecinos de los portales de Transmilenio de Las Américas, Usme y Suba, en Bogotá, donde se han registrado alteraciones del orden público por cuenta del paro nacional , se cansaron y alzaron su voz, pero apelando a la justicia.

Presentaron ante el Consejo de Estado una acción de tutela en contra del propio presidente de la República, Iván Duque, contra la Policía Nacional y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, porque no saben qué hacer con los perjuicios que les han dejado estos hechos violentos.

Sandra es una de las habitantes de los sectores afectados quien habla de la situación que ha vivido. Incluso, se refiere a amenazas y por ello protege su identidad.

“La tutela por las manifestaciones de cada 28 de cada mes. Nosotros tenemos miedo, estamos secuestrados en nuestras propias casas, no nos respetan”, dijo.

Y es que el impacto en sus vidas y patrimonio es alto. Tejas y ventanas rotas, y hasta los casquillos de los gases, son las evidencias de los perjuicios que les han causado los desmanes en esos portales al término de las marchas.

“Ha sido siempre un montón de dinero, nadie me ha respondido. Aproximadamente, en solo cambio de vidrios, ya tengo más o menos un presupuesto de 250.000 pesos y no he podido cambiar las tejas, porque no tengo dinero. Estamos esperando a ver si el señor presidente y la señora alcaldesa nos colaboran”, señaló la mujer.

En el escrito de tutela, los habitantes de esos tres sectores claves de Bogotá donde quedan portales de Transmilenio piden que se responda por los perjuicios materiales y que se dispongan de medidas para evitar atentados en contra de sus propiedades, que en la mayoría de casos les costó mucho conseguir.