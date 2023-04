Agente infiltró banda que robaba celulares en Bogotá: le tocó participar en atracos

Un agente encubierto logró infiltrarse en una banda que robaba celulares en Bogotá . Para ganarse la confianza le tocó participar en asaltos y al tiempo grababa las fechorías de los sujetos para posteriormente presentarlas como pruebas que permitirán judicializarlos.



Los videos que pudo obtener no solo son de los asaltos a la ciudadanía, también recopiló material fílmico que evidencia el negocio que hacían. En un establecimiento comercial del barrio Atahualpa, de la localidad de Fontibón, la banda que robaba celulares los vendía por 120 o 150 mil pesos.

El dueño del local hace parte de los cinco detenidos y deberá responder por el delito de receptación.

El agente encubierto también grabó cómo ponía en riesgo su vida, pues en una oportunidad uno de los integrantes de la banda que robaba celulares en Bogotá le apuntó con un arma de fuego "a manera de broma".

El coronel Eiver Alonso Moreno, de la Policía Metropolitana de la capital, destacó el “trabajo muy profesional y riguroso durante la recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física hasta exponiendo su vida”.

Agregó que la banda que robaba celulares en Bogotá también tenía bicicletas ajenas en su poder.

“Con la Fiscalía General de la Nación y también con nuestras alcaldías locales hemos trabajado en esta inspección, vigilancia y control de estos establecimientos públicos y continuaremos realizando esta actividad de la mano con la comunidad, con la Fiscalía y con las autoridades para sacar de circulación a estos delincuentes que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas”, añadió.

Los cinco capturados quedaron tras las rejas y deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, hurto a personas y receptación. No obstante, deben esperar un juicio para determinar si los encuentran culpables.

El material probatorio recopilado por el agente encubierto es clave para procesar a los miembros de la banda que robaba celulares en Bogotá.

Y es que según la más reciente encuesta de ‘Bogotá cómo vamos’ el 37% de los entrevistados afirmó sentirse inseguro en la capital colombiana y el 53,9% ve como una solución acudir a la justicia por mano propia ante un hecho delincuencial.

Sobre este preocupante panorama, Claudia López reconoció que “en el 2022 la percepción de inseguridad de los bogotanos es la misma que tenían en el 2019. Es decir, no hemos mejorado nada”.

Para la alcaldesa de Bogotá, hay dos problemas estructurales relacionados con la falta de pie de fuerza y la impunidad.

“Yo he propuesto que Bogotá tenga una policía propia, creo de verdad que lo necesitamos. Creo que las cuatro capitales del país más grandes podemos dar ese paso y deberíamos darlo. Bogotá ha invertido 600 mil millones de sus impuestos en la Policía Nacional, cuyo comandante en jefe es el presidente de la República, y la respuesta fue que nos tumbaron: pagamos por la formación de 1.500 profesionales de la Policía y hoy Bogotá, les quiero decir, no tiene 1.500 policías más, tiene 300 menos de los que tenía en el 2022”, subrayó.

Y para combatir la impunidad insiste en la creación de otra cárcel distrital.

“He ofrecido 45 mil millones de pesos de los bogotanos para hacer otra cárcel distrital que funcione, no he logrado en tres años y medio que cinco ministros de Justicia me entreguen un lote de La Picota que es de su propiedad para hacer la cárcel. Entonces, así es muy difícil porque ni hacen ni dejan hacer, ni los ministros del gobierno Duque ni el ministro del gobierno Petro”, añadió.