Agreden con cuchillo a enfermera porque “era la que traía el virus al barrio”

Una enfermera fue atacada por desadaptados que le hicieron un corte con un arma blanca en el abdomen porque, según ellos, estaba infectado al barrio Bosa San Bernardino con el coronavirus por el simple hecho de trabajar en el área de la salud.

“Me bajaba yo del autobús cuando se acercaron dos sujetos, no me hurtaron nada. Llevaban un cuchillo y me propinaron una puñalada porque ‘estaba infectando el barrio’”, manifestó la joven agredida, quien contó que es enfermera domiciliaria y no tiene contactos con pacientes covid .

Vecinos se percataron del hecho y llamaron a la Policía para que pudiera recibir atención médica en un centro hospitalario. Aunque la herida fue profunda, afortunadamente no comprometió ningún órgano, le dijeron los doctores.

La enfermera atacada terminó sus días de incapacidad y regresará a sus labores atendiendo pacientes crónicos, sin coronavirus. Sin embargo, teme que estos sujetos reaparezcan y la agresión sea peor.

Vale la pena aclarar que la enfermera no tiene coronavirus y el ataque es un acto de intolerancia, como dijo ella, por el simple hecho de llevar indumentaria propia del personal de la salud.

