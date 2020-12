Ojo: este es el aislamiento que propone Claudia López para Bogotá desde el 16 de diciembre

La tercera parte de los contagios de COVID-19 en el país se focalizan en Bogotá. Aunque la cuidad ha mantenido una tendencia controlada de los casos críticos que requieren manejo en unidades de cuidado intensivo, en las últimas horas la cifra empezó a aumentar.

A corte de este lunes 14 de diciembre, la ocupación de las UCI alcanza el 57,4%, es decir, 904 camas están ocupadas con pacientes críticos y 1.574 permanecen disponibles.

Mientras que la ocupación de UCI por otras patologías distintas al coronavirus se ubica en el 72,9%, un porcentaje que no favorece en caso de que sea necesario de disponer de estas camas para COVID.

La propuesta de Claudia López

De cara a las festividades que se avecinan y al inminente riesgo de aumento de contagios, la alcaldesa de Bogotá propuso el aislamiento voluntario.

“Cualquiera que quiera verse con sus papás o con sus abuelos debe aislarse ocho días antes del 24 de diciembre. Desde el próximo miércoles las personas que quieren estar en una reunión familiar, pequeña, con aireación, con ventilación, con tapabocas, deberían estar aislándose para no poner en riesgo a sus mamás, sus papás y a sus abuelos. Invito a la autorresponsabilidad, al autocuidado”, expuso Claudia López.

Pero ¿qué opinan los bogotanos de este aislamiento preventivo?

“Lo complicado es que la gente lo cumpla, pero sí sería lo ideal”, comentó Martha Isabel Contreras, ciudadana.

“Nosotros los colombianos somos muy irresponsables, no pensamos bien en nosotros ni en los demás”, sostuvo Carlos Sánchez, habitante de la capital.

“No, no me gusta. Yo creo que deberían imponerse un toque de queda y una ley seca aquí en Bogotá porque definitivamente está demostrado que las personas no cumplen con el aislamiento”, dijo Albeiro Serna.

En materia de contagios y de fallecimientos, la ciudad también registra incrementos en la última semana.