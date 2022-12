Al hermanito de niño de 7 años asesinado en Bosa lo habían herido en otro atentado

Ocurrió en julio del año pasado, durante un ataque dirigido también contra el papá. La víctima entonces, un bebé, recibió un disparo del que se recuperó.

Uno de los familiares relató que el padre, que resultó herido en el ataque sicarial de esta semana, había sido amenazado y sus allegados tenían medidas de protección que no habían sido efectivas.

Los atentados, agregó, “provienen de unos grupos que de pronto se disputan terrenos por venta de alucinógenos”.

En el primer ataque, según la Policía, el sicario “venía buscando al padre del menor, al no encontrarlo una reacción por parte del sujeto fue que efectuó un disparo el cual desafortunadamente le dio al menor de edad”.

Víctima inocente: bebé recibió un disparo en atentado contra su papá... Al colegio de Bosa donde estudiaba el menor asesinado el martes pasado, 15 de sus compañeros no fueron a clase este jueves por temor, reveló su profesora Gloria Soto, quien, llorando, dijo no entender “cómo un niño de 7 años termina muerto por tres balazos en una guerra en la que él no tiene que ver”.

Videos de seguridad muestran cómo el sicario disparó al padre y al niño frente a su casa. El pequeño falleció en el sitio.

La Policía ofreció una recompensa de 20 millones de pesos por información que permita dar con el paradero del criminal.

