Al mes son capturados 14 acosadores sexuales en Transmilenio

Los detenidos, sin embargo, pueden quedar en libertad pues son señalados de injuria por vía de hecho, un delito conciliable.

La coronel María Elena Gómez, comandante de la Policía de Transmilenio, insiste en que las mujeres acosadas deben “inmediatamente llamar al 123, hay que abordar a los operadores del sistema y solicitarles ayuda”, para que este tipo de sujetos no hostiguen a otras pasajeras.

Las usuarias del sistema, sin embargo, dicen que tienen “que acostumbrarse a ese tipo de actitudes y comportamientos y me parece que eso es injusto”.

Autoridades invitan a las víctimas, con la campaña ‘Que no te toque’, a denunciar estos hechos.

