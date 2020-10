Alan Ramírez y su masiva fiesta en plena pandemia: ¿no siente remordimiento?

Alan Ramírez , cantante de música popular, que fue noticia hace varias semanas por una megafiesta en tiempos de pandemia, contó cómo evitó que la Policía le impusiera un comparendo. Además, narró que se fue a la casa de un amigo a seguir la fiesta y dejó tirados a sus familiares, allegados e invitados.

Cabe resaltar que la Policía logró imponer 103 comparendos a las personas que se encontraban en esa fiesta por violar las medidas sanitarias impuestas en el país.

Vea el informe completo del cubrimiento que hizo el Ojo de la Noche de Noticias Caracol de esta polémica reunión.

En diálogo con el programa La Red, de Caracol Televisión, Alan Ramírez contó su versión de los hechos. Relató que su celebración empezó en familia.

“Yo cumplí el lunes 21 de septiembre y celebré en Girardot con familia y amigos, más o menos unas 20 ó 30 personas. Mi equipo de trabajo, amigos, familia e inversionista decidieron hacer una fiesta sorpresa, hicieron un volante, había artistas invitados y algunos colegas invitados a mi fiesta”, dijo.

Esa noche de celebración inició con una cena en un restaurante de la Zona T, sector exclusivo de Bogotá.

“Un amigo empresario me cita a una cena en la Zona T, llegamos a la cena y a eso de las 11:30 p. m. me dice que me invita a una fiesta en la que podíamos seguir celebrando. Voy llegando a la fiesta, me encuentro con 50 policías, muchos medios, amigos a los que les hacían comparendos”, contó el artista.

Ramírez enfatizó que, al ver a los uniformados imponiendo multas a diestra y siniestra, decidió no bajarse del carro y seguir su camino hacia la casa de un empresario para seguir la rumba.

“Esto se salió de las manos. Me excuso con los invitados de la fiesta, se llevaron un comparendo. Yo no me escondí, pero no me iba a bajar el carro porque no me iba a ganar un comparendo. Después de este boroló decidimos irnos con mis amigos a la casa del empresario que me invitó a cenar y allá seguimos la fiesta, nos tomamos unos traguitos y cantamos”, narró.

Alan se escudó en que era un evento con medidas de bioseguridad: “Los invitados eran 150 personas, según lo que me cuentan. Era un evento privado y de amigos”.

Usted puede escuchar la entrevista completa con Ramírez dando clic aquí .